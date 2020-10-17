فيديو.. تشييع جثمان والدة الشهيد أحمد منسي بمقابر الروبيكي

شيع أهالي مدينة العاشر من رمضان، منذ قليل، جثمان والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بمقابر الروبيكي، وسط حالة من الحزن على رحيل والدة الشهيد.

وكان رضا منسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد منسي، قد أعلن وفاة والدته سناء جاد، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وأضاف أن جنازة والدته، اليوم، بعد صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيتم تشييع جثمان والدته إلى مقابر العائلة.

وكان أول ظهور للسيدة سناء جاد والدة الشهيد أحمد منسي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة سي بي سي، وقدمت لها التهنئة بعيد الأم، موضحة أنها تشعر بروح ابنها حولها فى المنزل وكأنه ما زال إلى جوارها، وأنها سعيدة بحب الناس له وحب زملائه له، وزارت كاميرا البرنامج منزل والدة "المنسي" في مدينة العاشر من رمضان، وسط حفاوة من السيدة في أول لقاء لها منذ استشهاد نجلها.