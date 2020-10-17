ضاحي: بعض مشروعات إسكان المهندسين شيدت بمخالفات قبل تسلمنا النقابة

شارك المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين، في افتتاح فعاليات القرعة العلنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بـ6 أكتوبر، التي تجرى اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بالنقابة العامة للمهندسين.

وقال ضاحي، بحسب بيان للنقابة، في كلمة وجهها للحضور "عندما توليت مسئولية نقابة المهندسين، وجدت جميع مشروعات الإسكان بالنقابة تعاني مجموعة مشاكل متراكمة عديدة، فبعضها كان قد تم بناؤه بمخالفات، وبعضها كان متعثرا تماما، وبعضها لم يكن قد تم استكماله، وبعضها لم يتم البدء في بنائه أساسا، وحتى المشروعات التي كان قد تم تسليمها للمهندسين كانت تعاني مشكلات لعدم اكتمال المرافق وأمام هذا الواقع تم إعادة تشكيل إدارة الإسكان بالنقابة وتولاها مهندس من ذوي الخبرة الكبيرة والأمانة".

وتابع نقيب المهندسين قائلا: "بدأنا نخوض معترك جميع مشكلات إسكان النقابة بدءا من يوليو 2018 وحاليا تم مواجهة جميع المشكلات، وكل مشروعات إسكان النقابة الحالية نعرضها على المهندسين ونحن مطمئنون تماما على أنها متميزة وتليق بالمهندسين، والوحدات التي تطرحها النقابة الآن سواء في 6 أكتوبر أو العبور أو التجمع الخامس تامة التنفيذ سيتم تسليمها فور التعاقد عليها".

وأكد ضاحي أن أسعار الوحدات السكنية بمشروعات النقابة اقل من مثيلاتها في الأماكن المجاورة لها، مشيرا إلى أن تلك الوحدات يمتلكها صندوق معاشات نقابة المهندسين، وقال "كل عائد تحققه تلك الوحدات يدخل في حساب صندوق المعاشات"، وهو ما يعود بالفائدة على معاشات المهندسين والخدمات المقدمة لهم سواء في الرعاية الصحية أو غيرها، كما أن ذات العائد يدخل أيضا في إقامة مشروعات إسكان جديدة للمهندسين.

وشدد المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة على أن مشروع إسكان النقابة في 6 أكتوبر والذي يضم 302 وحدة سكنية ومشروع إسكان النقابة في العبور والذي يضم 89 وحدة، ومشروع إسكان النقابة التجمع الخامس والذي يضم 238 وحدة، تامة التنفيذ وجاهزة للتسليم فورا.

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد أجرت اليوم قرعة علنية على 302 وحدة سكنية بإسكان 6 أكتوبر، وكانت لجنة القرعة برئاسة المهندس أحمد المصري، رئيس لجنة الإسكان ونقيب مهندسي الإسماعيلية، وضمت اللجنة في عضويتها المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، والمهندس خالد توكل عضو المجلس الاعلي ورئيس لجنة العلاقات العامة، ومقرر لجنة القرعة، والمهندس فارق الحكيم، رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين بالنقابة، كما ضمت اللجنة عددا من القانونيين والماليين بالنقابة العامة.

وأوضح المهندس أحمد المصري رئيس لجنة القرعة، أن عدد من اشتروا كراسة شروط الوحدات التعاقد على الوحدات السكنية تجاوز 700 مهندس، فيما بلغ عدد المسجلين لدخول القرعة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم 274 مهندسا.