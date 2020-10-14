"المهندسين" تناقش انهيار المنشآت الخرسانية بندوة لأعضاء الشعبة المدنية

تنظم شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، محاضرة لأعضاء الشعبة بعنوان "انهيار المنشآت - أخطاء ودروس"، وذلك ضمن سلسلة محاضرات مجانية تشمل 6 محاضرات لكل مهندس مدني، يقدمها نخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

وقد عقدت الشعبة خامس المحاضرات المجانية التي تقدمها برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، "تطبيقات هندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية"، حيث نظمت الشعبة 3 محاضرات سابقة، الأولى عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع"، والثانية تناولت "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد"، بينما تحدثت المحاضرة الثالثة عن "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، وتناولت المحاضرة الرابعة "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية"، وتختتم سلسلة المحاضرات الست يوم السبت المقبل 17 أكتوبر بموضوع "انهيار المنشآت - أخطاء ودروس".

وفي المحاضرة الأخيرة التي نظمتها الشعبة بعنون "تطبيقات هندسة القيمة فى المراحل المختلفة بالمنشات الخرسانية "، حاضر فيها الدكتور مهندس أحمد شريف عيسوى، أستاذ المنشآت الخرسانية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، فيما أعلن المهندس أحمد رمزى، رئيس الشعبة، عن مفاجأة للمهندسين المشاركين خلال المحاضرة المقبلة، والتي وصفها بأنها "ستضيف إلى بنك معلوماتهم" بحسب تعبيره.

وووفقا لبيان للنقابة، أوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الست، سوف يليها محاضرات فى كل مجالات الهندسة المدنية تباعا لزيادة ثقافة المهندس وتنمية مهاراته ومعرفته. مشددا على أن الشعبة ستسعى جاهدة لتحقيق أفكار المهندسين التى قدموها فى الاستقصاء الموزع عليهم اثناء المحاضرات.

فيما أشار الدكتور مهندس أحمد شريف عيسوى، خلال محاضرته إلى أن هناك الكثيرون يقتصرون هندسة القيمة على تقليل التكلفة فقط وهذا خطأ، موضحا أنها خطوات منتظمة تحدد التكاليف غير الضرورية بشرط التأكد دائما من المحافظة على الجودة المستهدفة، وتحسين خصائص المشروع دون المساس بالوظيفة المطلوب من المشروع أدائها.

وأشار "عيسوى"، إلى أن أسلوب هندسة القيمة هو أسلوب علمي مدروس أصبح مستخدما بفعالية من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات الهندسية العالمية والمحلية، مشددا على أن هندسة القيمة تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.

وتطرق إلى طريقة وخطوات تنفيذ هندسة القيمة فى المشروعات المختلفة مع التركيز على المنشآت الخرسانية فى مراحلها المختلفة بداية من التخطيط للمشروع ثم أعمال التصميم والطرح ومراجعة مستندات المشروع، وأختتم محاضرته بعرض حالات دراسية لحوالى 15 مشروعا من المشروعات التى تمت فيها دراسة هندسة القيمة وأدت إلى نجاح المشروع وتوفير التكاليف الإنشائية الأولية والتكلفة على مدى عمر المشروع.