مسلم: 14 حزبا ممثلا في الشيوخ.. والتركيبة تضمن مناقشات أعمق للتشريعات

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن من لا يصدق وجود مؤامرات على مصر إما ساذج أو متآمر، حيث جاءت رسائل هيلاري كلينتون لتؤكد أن الأمور في مصر كانت تدار عبر أمريكا وقطر وتركيا، من خلال الأموال التي كانت تضخ والشخصيات التي كانت تعبث بأمن مصر داخليا.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قضية الوعي هي الأخطر في مصر حاليا، وذلك لأنه من حيث الإنجازات فهناك العديد منها في كافة المجالات وهو ما يدعو للفخر والتباهي لوجود إنجازات حقيقية على الأرض ويشعر بها كافة المواطنين، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت الأمل في استقطاب الشعب المصري ولم يعد لديهم حاليا ما يخشوه، وباتوا يروجون الشائعات والأكاذيب لتضليل الشعب المصري بشكل أعمق من ذي قبل.

وأكد أن مجلس الشيوخ غرفة ثانية للبرلمان عميقة وهادئة لمناقشة القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن والدولة على حد السواء، وهو المجلس الذي سيعمل على النقاش لما فيه صالح البلاد مع إصدار قوانين معتدلة تضيف للمواطن والدولة بتلك المرحلة الصعبة: "يجب أن نخاف على بلدنا أكثر من ذلك، وشوفنا كوارث في سنوات سابقة نتمنى أن لا تتكرر"، مشيرا إلى أن هناك تنوع كبير في قائمة المعينين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من حيث تنوع الأحزاب ورؤسائها، وهو ما حدث أيضا في قوائم مجلسي الشيوخ والنواب: "حتى لو اختلفت أو تباينت توجهاتهم السياسية لكن كلهم اجتمعوا على أرضية وطنية وخاضوا الانتخابات".

وتابع: "مجلس الشيوخ أصبح فيه تمثيل مش أقل من 14 حزب وده أمر جيد يحسب للمجلس ويضمن وجود آراء كثيرة ومتنوعة ومختلفة، كما يضمن مناقشات ثرية وعميقة في كافة قضايا الوطن".