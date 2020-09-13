محمود مسلم عن خطورة البناء المخالف: "كنا ممكن منلاقيش ناكل بعد كده"

الحكومة ليست بحاجة للكام مليار اللي هيتلموا.. لكن المواطن محتاجهم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والمسؤولين كافة كانوا من الممكن ألا يتعاملوا مع ملف مخالفات البناء، مثلما حدث خلال السنوات الطويلة الماضية، واعتبر مسؤولوها أنها ظاهرة من الصعب مواجهتها.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "الحكومة قررت مواجهة المشكلة، لأننا ممكن منلاقيش ناكل بعد كده، وهو في حد في الدنيا بيصرف على زراعة الصحراء بتكلفة كبيرة ويبور الأراضي الخصبة؟!".

مسلم: رجال الأعمال الكتلة الأساسية من أموال مخالفات البناء

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن": "هناك الكثير من المستفيدين من مخالفات البناء، وبالتالي كان لا بد من وقفة، وكان لا بد أن يدفعوا أموالًا، وسيستفيد منها الغلبان، إذ ستنفق على تعليمهم وإسكانهم وغيرها من الخدمات التي ستقدم إليها.. وبالتالي إحنا بناخد من رجل الأعمال عشان نصرفه على المحتاج، لأن الكتلة الأساسية من المتحصلات ستكون من رجال الأعمال".

ورد "مسلم" على ادعاء أن الحكومة أصدرت هذا القانون لجمع الأموال، لأنها تعاني من نقصها، قائلًا: "حجم الأعمال في مصر مش محتاج الكم مليار اللي ممكن يتلموا من الموضوع ده، لأن الدولة أنفقت 1.1 تريليون جنيه أي 1000 مليار جنيه على النقل والسكك الحديدية، ومبالغ مماثلة في قطاع الكهرباء، ومبالغ أكبر في الإسكان.. وبالتالي هل الكم مليار اللي هتحصلهم الحكومة من قانون التصالح هم اللي هينقذوها؟! مستحيل طبعًا".