محمود مسلم عن تنفيذ "التصالح": مفيش دولة بتمشي من غير قانون

مسلم: الحكومة لم تتصلب وتفاعلت مع الرأي العام في قيمة التصالح

مسلم: الحكومة لم تتراخَ في تنفيذ قانون التصالح.. وتفاعلت مع الرأي العام

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه يجب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب ما سببته من أزمات كبيرة خلال العقود الماضية.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "عندنا طموح إننا نبقى دولة، ومفيش دولة بتمشي من غير قانون، وفي دولة بالدنيا، الناس هم اللي بيحطوا القانون؟! وهي اللي تفرض الواقع والمخالفات".

وتابع: "لو عاوزين يبقى لينا مستقبل وتنظيم وكل واحد عارف حقوقه وواجباته، لازم نطبق القانون".

وقال رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة القليوبية أمس السبت نجحت، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة اتبعوا موقف "لا تصلب"، من حيث عدم الثبوت على الموقف من قيمة التصالح في مخالفات البناء، إذ أن القيادة والحكومة تفاعلا مع الرأي العام، لكنهما لم يتراخيا أيضًا أو يفضلا غلق الملف وعدم تنفيذ القانون، وجرى إصدار عدد من القرارات الرائعة.

وأردف الكاتب الصحفي محمود مسلم، أن الدكتور مصطفى مدبولي، قال: "لا نتكبر، لكننا نتعلم على الأرض، والتقييمات عادلة بالقيمة السوقية، لكننا نراعي البعد الاجتماعي وفقما وجه الرئيس السيسي".