عماد الدين حسين بعد اختياره في "الشيوخ": أتمنى تأدية المهمة بأفضل صورة

وجه عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اختياره ضمن المعينين بمجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مسؤولية عظيمة وليست سهلة، بأن يكون عضوا في أي من المجالس المصرية: "أتمنى أن أقوم بالمهمة بأفضل صورة لما يخدم الوطن".

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه من بعد اختياره كعضو من أعضاء المجلس، قام بقراءة كل ما يخص المجالس المحلية، ومذاكرة ذلك جيدا، حتى يضيف جديدا تحت القبة، وفي حال أحسن المجلس في أداء عمله، سيكون قويا أكثر، ويحقق الانفتاح السياسي الذي تبغاه القيادة السياسية، موضحا أن هناك مهام حددها الدستور بخصوص ذلك المجلس: "أتمنى أن يلعب دور كبير في الانفتاح الأساسي للمجتمع".

وأكد أنه عندما اجتمع مؤخرا مع المعينين بمجلس الشيوخ، شعر بارتياح كبير، لوجود كل أطياف المجتمع بداخل المجلس، من فنانين واقتصاديين وإعلاميين، مشيرا إلى أن الفكرة الجوهرية بمجلسي النواب والشيوخ، هو تقديم أفضل التخصصات لتلافي كل الثغرات التي تخرج بها القوانين في التشريعات الجديدة.