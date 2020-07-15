شركة "أنابيب البترول": إصلاح خط "شقير - مسطرد" خلال 24 ساعة

قال المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، إنه جرى إزالة كل آثار الحادث على طريق مصر الإسماعيلية، موضحًا أن الطريق عاد للعمل مرة أخرى صباح اليوم بشكل طبيعي.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك لجنة ستصدر تقريرها بشأن الحادث، موضحًا أن إصلاح حريق خط أنابيب خام (شقير - مسطرد) سيستغرق 24 ساعة، مشددًا على أنه سيبدأ بمجرد موافقة النيابة العامة.

وتابع: "نعمل ليلًا ونهارًا بتعليمات من الوزير في ظل هذه الظروف، ونقدر دور الإعلام وبذلنا جهدًا كبيرًا حتى يعود الطريق للعمل مرة أخرى".