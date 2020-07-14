"أنابيب البترول": منظر حريق طريق الإٍسماعيلية يوحي بوجود طرف خارجي

كشف المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، تفاصيل الحريق الضخم بطريق "مصر- الإسماعيلية"، قائلا: إنهم تلقوا بلاغا من الشرطة، عن طريق أمن الشركة، بأنه يوجد حريق في خط ينقل البترول الخام من "شقير" إلى "مسطرد"، وفي ظرف 10 دقائق، توجهت السيارات التابعة للشركة لغلق أقرب بلف للحريق.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحريق يقع في بداية طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام بحوالي كيلو ونصف، في اتجاه الإسماعيلية، مؤكدا أنه جرى السيطرة على الحريق.

وأوضح أنه انتشرت طبقة من خام البترول على الأسفلت، ما أدى إلى تصاعد ألسنه اللهب، كما أظهرت الفيديوهات المتداولة للحريق، لافتا إلى أن سيارات الشرطة أغلقت الطريق، لكن كانت هناك محاولات للمرور مستمرة من قبل سائقي السيارات، ومن الواضح خروج شرارة من إحدى تلك السيارات، لطبقة الخام ما أدى للحريق.

وأكد أن وزير البترول، أمر بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق، لافتا إلى أن الجهات الشرطية، رصدت وجود مصابين من قائدي السيارات، لكن لا توجد أنباء مؤكدة عن عددهم، "احنا لحد دلوقتي مش عارفين الأسباب، بس من المنظر اللي احنا شوفناه يوحي بأن هناك طرف خارجي خبط الخط بماكنة ما، لأن الحريق طالع لفوق، بس طبعا دة مش مؤكد".