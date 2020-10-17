وزير التعليم: أكثر من 10 ملايين طالب أعفوا من المصروفات الدراسية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الفئات المعفاة من دفع المصاريف الدراسية، موضحا أن تلك الفئات عديدة، وكي يسردها بشكل دقيق، يجب أن يقرأها من القرار الوزاري الذي صدر، لكن في مجمل الأمر أنهم نحو 40% من عدد الطلاب بالتعليم قبل الجامعي، أي أكثر من 10 ملايين طالب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن من ضمن هذه الفئات، الحاصلون على معاش التضامن الاجتماعي، والمرأة المعيلة وتكافل وكرامة، والأشخاص محدودي الدخل، وأبناء شهداء القوات المسلحة، وتخفيض بنسبة 50% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن طلاب المدارس الصديقة للبنات والتعليم المجتمعي، معفيون من المصروفات، "تقريبًا نصف طلاب مرحلة التعليم الأساسي معفيون"، مستطردًا: "زودنا الدوائر المعفاة، ولو أن الفلوس هي المصدر الوحيد للوزارة عشان تؤدي الخدمة المطلوبة، سواء تعقيم المدارس أو النظافة، أو الأمور الصحية والكمامات للمعلمين، ده غير الأنشطة".

وتابع: "المصروفات تغذي المكتبات المدرسية والمعامل، يبقى كلنا نبقى عارفين المصاريف ندفعها مقابل إيه، أي نقص فيها يؤثر على قدرتنا في توفير احتياجات الخدمة التعليمية نفسها".