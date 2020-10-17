وزير التعليم: نسعى لحل مشكلات المدارس بهدوء.. "بلاش دوشة وهيستريا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن أي مشكلة تحدث في أي مدرسة، يتم التعامل معها بقدر من الهدوء والمعرفة، وهذا يؤدي إلى نتيجة أسرع بدلًا من الهيستريا والاستغاثات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تخصيص رقم للشكاوى من أجل العمل على حل تلك المشكلات.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد": "بنحل المشكلة بهدوء شديد عشان أي مشكلة متكبرش ولا نعمل منها دوشة غير مطلوبة مش هتساهم في حل"، مشددًا على ضرورة إرسال المشكلات والشكاوى على الرقم المخصص لذلك.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن هناك أكثر من 200 شخص يعملون على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى، "هما يبعتوا لينا اسم المدرسة وإيه الحكاية بس"، كما أن هناك رقم "واتس أب" تم نشره وتعميمه على المواقع والجرائد والشاشات"، موضحًا أنه حال اشتباه أي حالة بفيروس كورونا يتم تبليغها.

وتابع: " فيه ضوابط واضحة جدا ، المدرسة عارفة هتكلم المديرية إزاي، والأمور تمشي بهدوء إن شاء الله".

وانطلق العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث نظمت جميع المدارس عمليات دخول التلاميذ، وتأكيد تنفيذ جميع إجراءات فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مدراء المدارس بتنظيم دخول التلاميذ وخاصة رياض الأطفال للمدارس، ومنع التزاحم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرة إلى أنَّ اليوم الدراسي الاول يسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.