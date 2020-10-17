أمين "الشيوخ": سنعمل على تقوية دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي

قال المستشار محمود إسماعيل عثمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن الدستور اختص المجلس بدراسة واقتراح ما هو كفيل بتقوية دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن المجلس منوط به أيضًا، دراسة واقتراح ما هو كفيل بترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، بالإضافة إلى ما اختصت المادة 249 من الدستور بتعديل مادة أو أكثر من الدستور.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عين 20 سيدة بزيادة 10 مقاعد عن الحد الأدنى للقانون.

وانتهى مجلس الشيوخ من استعدادات استقبال الأعضاء من النواب الجدد، ووضع اللمسات الأخيرة اليوم، بعد انتهاء التجديدات التي استغرقت أكثر من شهرين تمّ خلالها تجديد القاعة الرئيسية للمجلس والممرات، إضافة إلى تجديد البهو الخاص بالمجلس، وتمّ إعادة وتجديد استراحة النواب "الباسيو"، وتجديده، حيث تمّ تحويله منذ إلغاء مجلس الشورى الأسبق إلى مركز صحفي لمحرري البرلمان، وتمّ إعادة "الباسيو" إلى سابق عهده حيث أعيد الى طابعه الأول.

وتمّ بسط فرش جديد سواء بالطرقات المؤدية للقاعات وأبرزها قاعة الدستور والهيئات البرلمانية وفي الدور الثاني ايضا تم اعداد القاعات بمبنى الري، إضافة الى مكاتب اللجان النوعية وقاعات الاستقبال والاجتماعات الرئيسية، مع تجديد البوابة الرئيسية لـ"الشيوخ" المطلة على القصر العيني والمعروفة ببوابة "7"، وتغيير اللافتة إلى اسم مجلس الشيوخ بدلًا من مسمى مجلس النواب.

كما انتهت الأمانة العامة للشيوخ من الاستعدادات لمراسم الاستقبال للنواب وإعداد لجنة استقبال النواب المعينين والتي تولت استخراج كارنيهات العضوية وتسجيل بيانات النواب من التاسعة صباحًا، وقبل بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تنتهي كل الإجراءات، ويتمّ تخصيص "بلكون" القاعة الرئيسية للصحفيين بالدور الثاني لمتابعة الجلسة.