شمال سيناء تنظم زفافاً جماعياً لـ100 "يتيمة" بالعريش

نظمت محافظة شمال سيناء حفل زفاف جماعي لعدد 100 عروسة من الأسر الأقل حظاً من الأيتام، في حديقة المساعيد البحرية "هابي فاميلي"، بمدينة العريش، وذلك تحت رعاية وحضور المحافظ، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

وأكد المحافظ أن مؤسسة "الشجرة للتنمية والفن" بالعريش، بالتعاون مع قافلة "شعاع الخير" بجامعة الزقازيق، قامت بتنظيم الحفل، فيما تبرعت مؤسسة "المستقبل الأمين" وعدد من أبناء مدينة العريش بالأجهزة الكهربائية، والتي تكلفت مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم توزيع المبالغ المالية والأجهزة الكهربائية على العرائس، مؤكداً أن حضوره الحفل يُعد يوماً سعيدًا بالنسبة له، موجهاً الشكر لأبناء العريش على الحفل، الذي أقيم للعرائس اليتيمات، كما وجه الشكر لمؤسسة "الشجرة"، والجمعيات الأهلية المشاركة في تنظيم الحفل.

وبدوره، أكد "محمد سعيد تمساح"، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الشجرة"، أن الحفل أقيم بمناسبة احتفال المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أن الاحتفال السابق، والذي كان مقرراً في 2016، تأجل للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة والحوادث الإرهابية، بينما تأجل الحفل هذا العام لكثرة الافتتاحات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "سيد العدل"، المدير التنفيذي لمؤسسة "الشجرة"، على أنه تم التجهيز للحفل على مدار 3 أشهر، مشيراً إلي قيام المؤسسة بوضع معايير دقيقة لاختيار العرائس اللاتي تم تجهيزهن، حيث تقدم 170 عروسة، وتم اختيار 100 منهن، عن طريق لجنة اختيار، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حفل آخر لباقي العرائس.

حضر حفل الزفاف كل من العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وعلي غيط، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بشمال سيناء.