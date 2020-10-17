أول حالة إعياء.. تحويل طالبة للمستشفى بعد شعورها بسخونية في العريش

حوّلت إدارة مدرسة أحمد حمدي الابتدائية في العريش، إحدى الطالبات إلى المستشفى بعد استدعاء ولي الأمر.

قالت سامية فرج مدير المدرسة، إن أحدى الفتيات تدعى "جنى جهاد عيد"، في الصف السادس الابتدائي، عانت من القيء أثناء طابور الصباح، فتم نقلها الى غرفة الزائر الصحي، والذي بدوره قام بالإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء ولي ألامر ليتم نقل الفتاة إلى المستشفى والتي كانت تشعر بقشعريرة وسخونية.

ومن جانبه قام الزائر الصحي بتعقيم الفصل، وغرفة الزائر الصحي والمنطقة التى تحركت فيها الفتاة بفناء المدرسة والفصل، وتم الكشف على جميع التلاميذ والتنبيه على عدم دخول الفصل إلا بالكمامة، وتم منع تبادل التلاميذ الأدوات المدرسية مثل الكتب والأقلام وغير ذلك، والالتزام الكامل بعملية التباعد بين التلاميذ، وأن يجلس كل تلميذ على درج بعيًدا عن زملاءه مسافة مترًا أو اثنين على الأقل.

من جهة أخرى، أكدت مديرة المدرسة أنه تم توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ بشكل منظم وسط الالتزام بالتباعد.

وأوضحت "فرج"، أن جميع الكتب الدراسية وصلت وتم توزيعها بشكل طبيعي، مشيرة أن قسم رياض الآطفال بالملحق للمدرسة يعمل بشكل طبيعي، وتم تقسيمه الى قسمين السبت والإثنين والأربعاء kg1، والأحد والثلاثاء والخميس kg2.