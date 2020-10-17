أستاذ مناعة: مصر قد تتعرض للموجة الثانية من كورونا في نوفمبر أو ديسمبر

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن مصر انتقلت لها الموجة الأولى من فيروس كورونا، بعد أن وصلت إلى القمة في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا خرافيًا لاحتواء الموقف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "ما فعلته الدولة المصرية ساعد على تحجيم عدد الإصابات والوفيات، لكن يجب أن نفهم أنه إذا كانت الموجة الثانية بدأت في أوروبا في أوائل هذا الشهر، فأتوقع أن تصل الموجة الثانية من فيروس كورونا الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه".

وتابع: "مصر ليست بعيدة عن الموجة الثانية، فدول أمريكا الجنوبية لم تشهد انتشارًا واسعًا في ذروة الموجة الأولى على مستوى العالم، لكن هذا لم يستمر كثيرًا، حيث زادت أعداد الإصابات بشكل كبير جدًا في البرازيل بواقع 36 ألف حالة يوميًا".

وواصل: "الفيروس عايش معانا ولازم نتعايش معاه ومش عاوزين غير الكمامة وغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي، وللأسف فيه ناس بتقول لي كورونا اتلغت، وللأسف ده مش صحيح لأن مفيش فيروس بييجي عشان يمشي، ومستحيل نسلم بمناعة القطيع، لأننا نستخدمها في التطعيمات، ولما أطعم 80% من المواطنين هنلاقي إن الباقيين تكونت لديهم اجسام مضادة دون الحصول على تطعيم، لكن مش أجيب للناس المرض عشان الباقي يتحصنوا، ده كلام غير علمي أو أخلاقي او منطقي".