فحص فيروس كورونا لأكثر من 22 ألف مواطن من المسافرين للخارج بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 22 ألفا و323 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، منذ بدء العمل يوم 29 يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

ويأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.

وفي وقت سابق كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجيش الأبيض ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بمشاركة المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والفساد والتطرف التابع لمركز السلام العالمي، وبحضور وكيل مديرية الشئون الصحية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى الصدر، نظراً للجهود المخلصة المبذولة والعطاء المستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشاد وكيل الوزارة بأداء جميع العاملين بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، خلال فترة الجائحة من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والعمال وغيرهم، سواء بالقطاع الوقائي أو العلاجي، والذين ساهموا بشكل كبير في التقليل من حجم الإصابات التي كانت متوقعة للمواطنين بالمحافظة، كما استعرض وكيل الوزارة المواقف المشرفة للفرق الطبية في التعامل مع مرضى فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذين ضربوا أروع المثل في الإخلاص والتضحية والفداء خلال الجائحة، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.