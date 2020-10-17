أول يوم دراسة: التزام بالكمامات والتباعد والتعقيم وغرف عزل بالمدارس.. و"التعليم": لم نرصد شكاوى

انطلق اليوم، العام الدراسى الجديد فى المدارس بالقاهرة والمحافظات، وسط تطبيق للإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بداية من طابور الصباح حتى العملية التعليمية بالفصول، حيث التزم الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى لمنع انتشار الفيروس، فضلاً عن التطهير والتعقيم المستمر للفصول الدراسية ودورات المياه، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع أطراف العملية التعليمية.

"تعليم القاهرة": المدارس بدأت تسليم الكتب دون التقيّد بسداد المصروفات

وفى القاهرة، بدأت 5459 مدرسة فى استقبال 2386831 طالباً وطالبة، بمراحل التعليم المختلفة، وأكد محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة فى المدارس، التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والأمنية والتواصل المستمر مع الإدارات والمدارس للاطمئنان على الطلبة والعاملين، كما تم التأكيد على مديرى العموم وقيادات المديرية بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية.

وفى الجيزة، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات بإدارة العمرانية التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيام الدراسة، مؤكداً حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، بتقليل الكثافة الطلابية فى الفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدّد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمى المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسى.

وأشار المحافظ إلى أن الإدارات التعليمية بالجيزة بدأت تسليم نحو 65 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وفقاً لمنظومة التعليم المطور التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.

ونفّذت مدارس محافظة جنوب سيناء، اليوم، حملات تطهير وتعقيم الفصول الدراسية، ومداخل ومخارج المدارس والحمامات، قبل استقبال الطلاب فى اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أعمال النظافة والتعقيم تجرى داخل المدارس وفى محيطها، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية اللازمة من حيث تجهيز حجرات العزل الصحى، وحجرات الزائرات الصحيات بالمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه جرى توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس، لتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والفصول ودورات المياه، بالإضافة إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستجرى بالمدارس بشكل دورى، مع إلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ.

الشرطة تؤمِّن مدارس الفتيات في كفر الشيخ

وفى كفر الشيخ بدأت 2210 مدارس، تضم 43228 معلماً و850739 طالباً، استقبال العام الدراسى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورؤساء المدن إلى تفقّد المدارس للاطمئنان على تعقيمها وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات والالتزام بالتباعُد، بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالباً.

وحرص أولياء الأمور، فى اليوم الأول، على اصطحاب أبنائهم إلى المدرسة مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتدى التلاميذ الصغار وطلاب المراحل المتقدمة الكمامات، فيما علقت المدارس ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وانتشرت قوات الشرطة فى كفر الشيخ، فى محيط المدارس لتأمينها، مع تكثيف الدوريات الأمنية أمام مدارس الفتيات، خصوصاً الإعدادية والثانوية، منعاً لوقوع أى مخالفات أو اختراقات أو احتكاكات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنها بدأت اليوم الدراسة فى 1750 مدرسة تضم أكثر من 676 ألف طالب، من إجمالى 3576 مدرسة، وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن كل المدارس والإدارات التعليمية تم تطهيرها ووضع بوسترات توعية بداخلها لتوعية الطلاب، مع التوصية بضرورة الحفاظ على المسافات التباعدية بين الطلاب أثناء طابور الصباح.

وفى قنا أكد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، انتظام الدراسة فى جميع المراحل بمختلف الإدارات التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومضيفاً خلال تفقّده عدداً من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية، أن المديريات حرصت على توزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، طبقاً لقواعد التباعد الاجتماعى، وخفّضت الكثافات فى معظم فصول المدارس.

وانتظمت العملية الدراسية بشكل جزئى فى أول يوم للدراسة فى مدارس محافظة سوهاج، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وشهدت مدارس محافظة سوهاج، التى تعمل بنظام الفترتين انطلاق الدراسة بها بشكل كامل، داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان اليوم، تنسيقها الكامل مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أى معوقات أو طوارئ قد تؤثر فى سير العملية التعليمية واليوم الدراسى، مشددة على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إنه تم تجهيز غرفة عزل فى كل مدرسة بجميع المستلزمات الطبية، والكمامات والقفازات الطبية، لعلاج الحالات المشتبه فى إصاباتها بفيروس كورونا، سواء التلاميذ أو أعضاء هيئات التدريس، مضيفاً: «فى حال قياس درجة حرارة التلميذ أو المدرسين أو القائمين على العملية التعليمية، قبل دخولهم إلى المدرسة، وثبت أنها ترتفع على 37 درجة، يتم تحويلهم لغرفة العزل المؤقتة».

وأشار المصدر إلى أن جميع المدارس وفّرت أدوات التعقيم والتطهير لتنفيذ إجراءات الوقاية لحظة بلحظة، لافتاً إلى أنّه فى حال إذا كان أحد التلاميذ هو المشتبه فى إصابته بكورونا، يتّجه إلى غرفة العزل المؤقت، التى تضم طبيباً وزائرة صحية مدرسية، لفحص التلميذ وتقييم حالته بشكل مبدئى، فإذا كانت حالته بسيطة، يتم الاتصال بولى أمره، ويتقرّر عزله منزلياً، على أن يجلس التلميذ فى غرفة العزل المؤقت حتى وصول ولى أمره، أما إذا كانت حالة التلميذ شديدة فيتم تحويله إلى أقرب مستشفى للمدرسة، فيما يلتزم المرافقون للتلميذ بارتداء الكمامات وتطهير أيديهم أولاً بأول وفركها بالكحول.

وقال المصدر إن غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم لم تتلقَّ أى شكاوى بخصوص سير أول أيام الدراسة على مستوى الجمهورية، وإن الوضع الصحى بالمدارس مطمئن جداً.

وأجرى الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، جولة صباح اليوم، على عدد من المدارس، لمتابعة أول أيام الدراسة، مؤكداً فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تحقّق من سلامة الإجراءات الاحترازية، بداية من تنظيم الطابور الصباحى، إلى بدء العملية الدراسية فى الفصول.

وأضاف «حجازى»: «حرصت على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، واتخاذ المسافات اللازمة للتباعد الاجتماعى، وتوافر المواد المطهرة، إلى جانب التأكد من وجود المعلمين وانتظام الجداول الدراسية ومعاملة أولياء الأمور، والحقيقة كانت أجواء اليوم الأول مبهجة، وكان هناك حرص من المدارس على تطبيق كل القواعد، وتنفيذ الطابور الصباحى بكفاءة وبهجة، لمساعدة الطلاب على بداية الدراسة».

وقالت مصادر فى وزارة التربية والتعليم إنه سيتم صرف تغذية مدرسية هذا العام، مثل باقى السنوات السابقة، موضحة أن عملية الصرف ستتم بعد انتهاء الاتفاق مع كافة الموردين على توريد التغذية اليومية للمدارس.

وأضافت المصادر أن التغذية المدرسية ستكون مثل كل عام عبارة عن فطائر وبسكويت، موضحة أن عملية التوزيع ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية، فى ظل أزمة كورونا، لضمان سلامة كل الطلاب.