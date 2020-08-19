مدبولي للمواطنين: التباعد والكمامات ضرورة حتى لا نشهد موجة أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا بد من التشديد على كل الشعب المصري في الاستمرار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناشد بهذا الأمر خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث في مترو الأنفاق.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس السيسي طلب من جموع الشعب المصري الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، حتى لا نشهد موجة أخرى من ارتفاع في الأعداد، مثلما حدث في بعض الدول، التي شهدت سابقًا انخفاضًا في أعداد الإصابات.

وتابع: "العديد من الدول بعد ما كانت الأعداد فيها انخفضت رجعت تاني الأعداد تتزايد، احنا راجعنا وأكدنا ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من جموع الشعب، في موضوع التباعد الاجتماعي واستمرار ارتداء الكمامات".