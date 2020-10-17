رئيس جامعة عين شمس: اليوم الأول للدراسة كان مختلفا ومتميزا

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن اليوم الأول للدراسة في الجامعة، كان يوما مختلفا، وبداية متميزه للعام الدراسي الاستثنائي في تاريخ البدء، وتم إصدار قرار أكثر تفصيلا، بخصوص ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي: "الموضوع مش ماسك وبس، ولكن فيه محاضرات توعوية، للتعريف بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية".

وأضاف "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ما تقوم به الجامعة ليس تشددا، لكن حتى يتم استكمال العام الدراسي بأقل إصابات بفيروس كورونا، وحفاظا على الطلبة، وحتى يتم استكمال العام الدراسي بشكل صحيح، موضحا أن جامعة عين شمس، من أوائل الجامعات في افتتاح مستشفيات العزل، وهما مستشفى العبور التخصصي، وأول مستشفى ميداني، وسعتها 250 سرير و150 سرير للرعاية: "نتمنى منحتاجش ليهم".

وأكد أنه تم وضع خطة واضحة للتعامل مع الطلاب، حال ظهور أيا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم، ويتم إخضاعهم للكشف الطبي في العيادات الموجودة في الجامعة والتي تم تدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل مع مثل تلك الحالات.