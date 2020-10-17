"النور" يشكر السيسي على تعيين أشرف ثابت ومحمود تركي بـ"الشيوخ"

قّدم حزب النور، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية على اختيار المهندس أشرف ثابت، والمهندس محمود تركي، كممثلين لحزب النور فى مجلس الشيوخ في المائة المعينين.

جاء ذلك خلال الصفحة الرسمية لحزب النور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سائلين الله أن يكون أداؤهما مرضيا عند الله خادما لمصلحة الوطن.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 590 لسنة 2020، بتعيين بعض الشخصيات العامة والسياسية بمجلس الشيوخ، ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، كان على رأسهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.