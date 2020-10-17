نجم لـ"الوطن": رفع أكثر من 60% من المقررات على المنصات الإلكترونية

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة، شدد على جميع قطاعات الأمن الإداري بالجامعة، والأمن المكلف بإجراءات الدخول والخروج من الجامعة "شركة فالكون"، بعدم السماح بدخول الطالب للجامعة دون ارتداء كمامة، خلال العام الدراسي الجديد 2020.

وأضاف أن خطة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الجامعة، هدفها الرئيسي المحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، من الإصابة بأي مرض، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة من الدولة، والموضوعة من وزارة التعليم العالي، بشأن مجابهة مرض كورونا المستجد كوفيد 19.

جار إعلان الجداول الدراسية للطلاب بمختلف الكليات التي تحقق التباعد الاجتماعي

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجرى الآن الإعلان عن الجداول الدراسية للطلاب بمختلف الكليات، التي تحقق التباعد الإجتماعي، التي تأتي في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد "الهجين"، الذي يعمل على الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

ولفت إلى أنه تم رفع نسبة لا تقل عن 60% من المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة للجامعة، وكذلك منصة التعليم الذكي "مايكروسوفت"، مؤكدا أن النظام الجديد يعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة، تهدف إلى إنتاج خريج يواكب متطلبات سوق العمل المختلفة محليا ودوليا.

متابعة لحظية للطلاب أثناء تواجدهم بالجامعة والإقامة بالمدن

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه تم إجراء التعقيم الشامل للمدن الجامعية المخصصة لإقامة الطلاب المغتربين والملتحقين بالكليات المختلفة، موضحا أنه سيتم تخصيص غرفة لكل طالبين، فضلاً عن قياس درجة حرارة الطلاب يوميا أثناء إقامتهم بالغرف، للتأكد من سلامتهم.

وأوضح أنه في حال الاشتباه في أي طالب، سيتم التعامل معه فورا، وعزله في غرفة خاصة به، وإجراء الفحوصات الطبية فورا، مؤكدا أن سلامة وصحة الطلاب فوق كل اعتبار.

وتابع رئيس الجامعة، أنه سيجرى خلال العام الدراسي، التعقيم الشامل والدوري لمختلف الإنشاءات والمباني والقاعات والمدرجات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة المرض.

وطالب رئيس جامعة حلوان الطلاب، بمتابعة منصات التواصل للجامعة، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس، على أتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة، وتذليل جميع العقبات أثناء العام الدراسي الجديد.