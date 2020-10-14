جامعة حلوان تواصل استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2020-2021

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2020-2021، موضحًا أن فرق الطب الوقائي تواصل تعيقم المنشآت والمباني التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وتحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزي لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وتابع رئيس الجامعة أنه حرصًا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترًا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلاً عن منطقة البوابات، مؤكدًا وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الطلاب في القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد قامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.

وأوضح ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها، وكذلك الانتهاء من جداول المحاضرات ونشرها على البوابات الإلكترونية لكل كلية، مع أول العام الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لتحقيق التنمية الشاملة حيث تعقد الجامعة سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة لأعضاء هيئة التدريس لتطبيق التعليم الهجين الذي يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعليم عبر الإنترنت، وهو ما يُمكِّن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي واكتساب بعض المهارات عن بعد، مما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية، الأمر الذي بات حتميا في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى كونه تنفيذا لجزء من خطة التحول الرقمي للدولة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل تدريب للطلاب على كيفية استخدام المنصة الإلكترونية.

وأضاف أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.