رئيس جامعة حلوان يحذر الطلاب: إجراءات رادعة لغير الملتزمين بالكمامة

حذر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الطلاب من تطبيق إجراءات رادعة ضد كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مبينًا أنَّه جرى تخصيص بوابة للبنين وأخرى للبنات والتشديد على الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية بداية من ارتداء الكمامة، قياس درجة الحرارة، مع تأكّيد ارتداءها داخل الحرم الجامعي أيضًا، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر "كوفيد -19".

وقال "نجم"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع على فضائية القناة الأولى، إنَّ الجامعة بدأت استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد منذ شهر ونصف، من خلال إجراء عمليات الصيانة الدورية في المدن الجامعية، المدرجات، المعامل، والورش، إذ جرى الانتهاء منها مع بدايات الأسبوع الماضي للتأكّد من جاهزيتها.

وأكّد أنَّه تمّ تجهيز المدن الجامعية لكي تستقبل بقدر الإمكان عدد كبير من الطلاب، مضيفًا أنَّ "كل من تقدم للإقامة بالمدن الجامعية لجامعة حلوان وينطبق عليهم الشروط جرى تسكينهم رغم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشدد على وجود شخصين فقط بحد أقصى للغرفة الواحدة وهذا في حد ذاته تحدي".

وأشار إلى أنَّه خلال نصف ساعة من بداية العام الدراسي الجديد سيكون لدينا إحتفالية برفع أعلام الكليات وفي النهاية رفع علم مصر وتحية العلم، وهذا إجراء نحافظ عليه منذ 4 سنوات تقريبا، مشيرًا إلى أن هذا يخلق نوع من الوطنية والانتماء لدى الشباب الموجود في الجامعة.

وأضاف أنَّ "نظام التعليم الهجين الذي أقرّه المجلس الأعلي للجامعات برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيكون هناك فرقتين فقط سيتواجدا في الحد الأقصي لكل كلية وسيتبادلا مع بعضهما يومين في الكليات النظري، و3 أيام في الكليات العملي، وهذا في حد ذاته سيسهم في تقليل الكثافة".