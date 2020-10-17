رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر خلال حفل استقبال الطلاب الجدد

شهد أول أيام العام الجامعي الجديد، حضورًا كبيرًا وانتظامًا للطلاب الجدد والقدامى، وكان في استقبالهم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في حفل استقبال أقيم بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها وأمناء الجامعة، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة وذلك لاستقبال ومشاركة الطلاب وتهنئتهم في أول أيام العام الجامعي الجديد 2020-2021.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ورفع عمداء الكليات برفع أعلام كلياتهم بمشاركة الأسر الطلابية كما رفع نواب رئيس الجامعة برفع علم جامعة حلوان، فيما رفع الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علم جمهورية مصر العربية إيذاناً ببدء العام الجامعي الجديد.

واستمع رئيس جامعة حلوان والحضور إلى مجموعة من الأغنيات الوطنية التي أثارت مُناخًا من الحماسة وأضفت البهجة والسرور على الحضور، كما شهد الحاضرون مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المتميزة للطلاب القدامى.

واستهل رئيس جامعة حلوان، كلمته بتهنئة الطلاب بالعام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم النجاح و التوفيق، مؤكّدًا سعي الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متميزة من أجل إعداد جيل من الشباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتحمل المسؤولية والنهوض الوطن.

وأكّد رئيس جامعة حلوان أنَّ استقبال الطلاب يأتي وسط تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتطبيق آليات التباعد وتأكيد ارتداء الكمامات، وكذلك متابعة درجات حرارة الطلاب وتوفير وحدة عزل للحالات المشتبه بها.

واستعدت جامعة حلوان بشكل كامل خلال الفترة الماضية من خلال اجراء أعمال صيانة دورية للمدرجات والمدن الجامعية ومنطقة الشعار والمظلات، كما تمّ استيعاب وتسكين جميع المتقدمين للمدن الجامعية بحد أقصى طالبين في الغرفة الواحدة، وشراء أسطول من السيارات لخدمة أبناء الجامعة وتحقيق الأمن والسلامة لهم خلال فترة دراستهم.

وأعلن عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" الذي يمثل مزيجًا بين الحضور والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى العديد من الخدمات الذكية التي أطلقتها جامعة حلوان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس استجابة لخطة الدولة للتحول الرقمي وأيضًا بسبب ظروف جائحة كورونا.

وطالب رئيس جامعة حلوان الطلاب بمتابعة منصات التواصل للجامعة والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.