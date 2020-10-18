حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عليك بدراسة كل شيء وكل شخص بدقة، وراقب جيدًا المحيطين بك واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تتمسك بالسلام النفسي فالصحة تشمل البدن والروح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.