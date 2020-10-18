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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالقدرة على تحقيق مكاسب وتصيب أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات؛ القمر بمنزلك التاسع مما يجعل الوقت مناسبا للسفر والترحال ويجذبك كل جديد وتستمتع بوقتك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير. 

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