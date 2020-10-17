وفاء عامر ناعية والدة الشهيد منسي: سيرة ابنها خُلدت أمام عينيها

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة وفاء عامر والدة البطل الشهيد العقيد أحمد المنسي، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت وفاء "بكل الحزن أنعي نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلاً يعد رمزاً للشهامة والنضال والبطولة، أنجبت رجلاً مصرياً ضحى بحياته من أجل هذه الأرض".

وتابعت: "تلك الأم العظيمة استجاب الله دعائها، فهي أم فقدت ابنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت في السماء، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة ابنها تُخلد أمام عينيها قبل وفاتها، وتأكدت أن مصر لن تنسى أبناءها، ولم تتخل مصر يوماً عن أبنائها، وحق الشهيد يعود آجلاً أم عاجلاً".

وأعلن رضا منسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد منسي، وفاة والدته سناء جاد، بعد صراع طويل مع المرض امتد لما قبل وفاة الشهيد.

ويُعرض لوفاء عامر هذه الفترة على قنوات "دي إم سي" حكاية "بنات موسى" ضمن سلسلة حلقات مسلسل "إلا أنا"، والذي تقوم ببطولته مع صبري فواز، ونادية رشاد، وكمال أبو رية، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

وحرصت وفاء عامر على حضور جنازة الفنان الراحل محمود ياسين والذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا بعد إصابته بالالتهاب الرئوي.

وقد خرجت الفنانة وفاء عامر عن شعورها خلال الجنازه لمنع المصورين من تصوير شهيرة زوجة الراحل بعد انتهاء صلاة الجنازة قائلة، "كفاية تصوير والله حرام".