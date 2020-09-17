وفاء عامر تنعي المنتج الراحل محمد زعزع: الموت بيختار

أعربت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حزنها بعد وفاة المنتج محمد زعزع، والذي رحل عن عالمنا أمس حسبما أعلن ابن شقيقته حمادة هشام، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

كتبت وفاء عامر، "الراجل ده منتج فني اسمه محمد زعزع له فضل على معظم جيلي اشتغل كتير وكان بيدور على الشاطر اللي بيحب الشغل ومحتاجه، كنت طالبة في المعهد وكتير كنت ببقى محتاجة الشغل علشان أأقدر أكمل مرة أداني عشرة جنيه لحد ما أقبض، ولما حاولت أسدها مرضيش علشان دائما يفكرني بيها مهما كبرت، النهاردة عرفت أنه توفي، بجد الموت بيختار. مع السلامة يا أجدع حد قابلته في حياتي الفاتحة"

يُذكر أن محمد زعزع شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات "أوراق التوت"، و"فرقة ناجي عطاالله"، وأفلام "احكي يا شهرزاد"، و"الباب يفوت أمل"