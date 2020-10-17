عبدالمنعم سعيد: التنوع في "الشيوخ" يشكل جبهة وطنية واسعة متوافقة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن التنوع الذي حظى به مجلس الشيوخ، شيء هام، من شأنه تشكيل أكبر جبهة مصرية ممكنة، على صعيد الأحزاب السياسية أو الاتجاهات المختلفة في مصر، المنبثقة من النقابات والجامعات والإعلام.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك يشكل جبهة وطنية واسعة متوافقة على المشروع الوطني التقدمي الجاري حاليا، لكن لكل منا اختلافاته الخاصة، موضحا أن الاختيار الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، غني ويعطي بشرة بأن يقوم المجلس بدور كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن مجلس الشيوخ له اختصاصات حددها الدستور المصري بكل تفاصيله وأشكاله، وتم تحديد وظيفته الأولى في استكمال الدستور، حيث أن هناك عدد من المواد الموجودة في الدستور، بها نص المادة ويلحق به "طبقا لما يحدده القانون"، وهو ما يعني أن القانون هو من يحدد تفاصيل تطبيق المادة الدستورية.

وأشار إلى أن وضع القوانين، وظيفة مجلس الشيوخ، ويمكنه لما يحول له من رئيس الجمهورية، يتم عرضه على مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضا، كما أن المجلس منوط بنظر القضايا ذات الطبيعة السيادية مثل المعاهدات والتحالفات الدولية ولإعلانات الحرب أو السلام، التي تقوم بها مصر.