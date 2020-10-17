أسرة محمود ياسين تستقبل المعزين بالكمامات والكحول

حرصت عائلة الفنان الراحل محمود ياسين على إقامة عزاء كبير يسع كل محبيه من الوسط الفني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أقامت أسرة الفنان الراحل العزاء في الهواء بدلًا من دار مناسبات، وأعلنت عن استقبالها العزاء عقب صلاة المغرب، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

كما حرصت الأسرة في لفتة جديدة غير متعارف عليها في تلقي العزاء على توزيع الكمامات والكحول علي الحاضرين.

ورثى السيناريست عمرو محمود ياسين، والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا، الأربعاء المضاي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله.. اللي هو أرحم بيه مننا كلنا أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء، فهذه الليلة ستكون ليلته الأولى بقبره".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان". وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.