محافظ الشرقية: التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية في اليوم الأول

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن غالبية مدارس المحافظة أبدت التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال تنظيم دخول وخروج الطلاب، واتباع التدابير الوقائية المختلفة، مشيراً إلى أن تجربة المحافظة خلال امتحانات الثانوية العامة، ساعدت في تنظيم دخول الطلاب إلى مدارسهم خلال اليوم الأول من العام الدراسي.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "CBC"، أن اليوم الدراسي الأول قد مر بصورة جيدة ومبهجة على وجوه الطلاب، وذلك بالرغم من وجود بعض القلق لأولياء الأمور، مؤكداً أنه لم يتم إخطار المحافظة بوجود أي حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ أنه يتم متابعة كافة المدارس 3 مرات يومياً، حيث أنه وفي حاله ملاحظة ارتفاع درجة أحد الطلاب، لا يتم إعادته إلى منزله، ولكن يتم عزله في إحدى غرف العزل داخل المدرسة، والاتصال بأهله، لحين الخضوع للفحص الطبي اللازم، للتأكد من سلامته.

وأكد "غراب" أن هناك تناوب في الطلاب بمدارس المحافظة كافة، وهو ما أقرته وزارة التربية والتعليم، وتركت لمديري المدارس حرية التصرف في إعداد جداول الحضور للطلاب.