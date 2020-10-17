"الإعلاميين": اجتماع عاجل للرد على "تجاوزات هيكل"

دعا طارق سعدة نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل، لبحث ما وصفه بـ"تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري".

وقال نقيب الاعلاميين، في بيان للنقابة منذ قليل، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ينشر أخبارًا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، فيقول إن الأعمار أقل من 35 سنة لايشاهدون التليفزيون المصري، وهم من يمثلون من 60 إلى 65% من الشعب المصري، دون الاستناد إلى مصدر رسمي لهذه الاحصائيات.

وتابع "سعدة"، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة ان الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخبار، وحددت دراسة الجهاز أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى 57.6%؜ في الريف ، وفِي الحضر 51.2%؜ بالإضافة إلى 26.5%؜ يلجأون إلى الفضائيات، و8.6٪؜ يلجأون للأسر والأصدقاء، و7% من الأسر تلجأ إلى الإنترنت، و2.5٪؜ إلى العمل، وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية، متسائلًا "ماذا يفعل هيكل؟"..

وأضاف نقيب الاعلاميين، أن ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه، وتحديدًا أنه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولايركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة.

وفي وقت سابق أصدر "سعدة"، بيانًا قال فيه إنه يرفض تدخل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في شؤون النقابة، وتابع:" فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية، يأتيني من وزير الدولة للإعلام بدون سند قانوني، يطلب مني بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم".

وقال نقيب الإعلاميين في بيانه: "هذا خطأ فادح وأمر غير قانوني، حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة، فهي جهة مستقلة، بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء، هذا بالإضافة إلى اللغة غير اللائقة، التي تحدث بها الوزير في خطابه، وما دفعني للرد عليه بكل احترام، هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته".