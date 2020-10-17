لميس الحديدي ناعية محمود ياسين: مش مجرد فنان عدى علينا

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير محمود ياسين، قائلة: "محمود ياسين مش مجرد فنان عدى علينا، السينما المصرية مليئة بالعظام، لكن محمود ياسين كان بطل جيل بأكمله، فنان كانت اختياراته لها معنى وأثر، وهذان العنصرن مهمان جداً لأنهم هم ما يبقى بعد الرحيل".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on"، أنه في المسرح كان صوت الفنان الراحل "بيجلجل وهو بيمثل هاملت، أو يتلوا كلمات عبد الرحمن الشرقاوي عن الكلمة، أما في السينما فتاريخه طويل بكلمة شكلت وعي جيل بأكمله، جيل وجعوا الهزيمة وشاف فرح النصر في نكسته وانتصاره".

واستطردت قائلة "أنا شخصياً وجيلي كله كنا دائماً ما ننتظر بدور والرصاصة لاتزال في جيبي، وأفلام كثيرة كنا بنحس بمشاعر وإحنا بنتفرج عليها، ودي مش بتتكرر إلا وإحنا بنسمع صوت محمود ياسين "، أما على الصعيد الرومانسي قالت: "ماقلكوش كان فتى جيله في ظل منافسة شرسة مع أبناء جيله زي حسين فهمي ونور الشريف، لكن محمود ياسين كان له مكانة خاصة إذا غاب قرص الشمس فاذكريني؟ مين ينسى ده؟!".

وواصلت: "محمود ياسين صوت مصر في الصوت والضوء نبض جيل.. كافح وتعب ونجح وخسر وانتصر واتهزم، ده كان محمود ياسين مدير المسرح القومي في وقت ما لكنه يبقى سيد المسرح وفتى السينما.. رجل احترم مهنته، أحبها فأحبه الناس، وكان كل ختياراته لها معنى وأثر فبقيت حتى بعد الرحيل".