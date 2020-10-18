الهدوء يسيطر على محيط المدارس بمنطقة مصر الجديدة

شهد محيط مدرستي القديس يوسف للراهبات قلب يسوع المصريات والشهيد أحمد لطفي الرسمية لغات، هدوءً شديدًا في الأوضاع حتى الآن، رغم نشاط حركة المواطنين أمامهم بمخرج محطة مترو الأهرام بمنطقة مصر الجديدة.

كما شهد محيط المدارس إقبالًا ضعيفًا من الطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسة حتى الآن، استعدادًا لبداية الدراسة، وظهر بين الحضور التزامهم باتباع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والفيس شيلد.

وينطلق العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021، اليوم الأحد، في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.