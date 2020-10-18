تكدس الطلاب والأهالي انتظارا لفتح أبواب مدرسة مصر الجديدة الرسمية

تكدس أولياء الأمور والطلاب أمام مدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات في انتظار فتح أبوابها بأول يوم للدراسة في العام الدراسي الجديد.

وحرص الأهالي على الذهاب بصحبة أبنائهم في أول يوم دراسة بالمدرسة والانتظار معهم حتى موعد الدخول، والاعتماد على سيارتهم الخاصة دون الحافلات المدرسية.

ولم يظهر التزام جميع الأهالي والطلاب بالإجراءات المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث ارتدى عدد قليل منهم الكمامات، وغاب الحرص على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.