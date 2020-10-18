بدء الدراسة في 243 مدرسة بالبحر الأحمر وسط إجراءات احترازية

بدأت الدراسة في 243 مدرسة بمدن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وشهد طابور الصباح بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة كلمة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر.

وأكد "منير" استعدادات المدارس بالعام الدراسي الجديد بعدة إجراءات وقائية واحترازية، حيث تم تخصيص حجرة عزل في كل مدرسة، مع تعيين منسقً صحيًا بالمدرسة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، إضافة إلى تطهير خزانات المياه والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وقال "منير"، في تصريح اليوم الأحد، إن المحافظة تضم 7 إدارات تعليمية تحوي 196 مبنى مدرسيا بطاقة 243 مدرسة وجميع المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحاً أن حضور عدد معين من الأيام بالمدارس يختلف من مدرسة لأخرى، بحسب الكثافة. ولفت إلى أن جدول الحصص مسؤولية مديري المدارس، بالتنسيق مع مديري الإدارات في كل مدينة.

وشهدت مدارس محافظة البحر الأحمر عدة حملات النظافة حول محيط المدارس وتعقيم وتطهير الفصول وصيانة لدورات المياه، وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وفي مدينة الغردقة شنت أجهزة مجلس المدينة برئاسة اللواء عاطف وجدي، حملة نظافة مكبرة بمحيط المدارس المختلة بالمدينة و تمت الاشغالات من محيط أسوار المدارس.

وتفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، عددا من المدارس لمتابعة عملية التطهير والصيانة، بالإضافة إلى عملية تطهير خزانات مياه الشرب على مستوى جميع المدارس.

كما تابعت أعمال الإدارة التعليمية بمدينة سفاجا بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيف وتطهير خزانات المدارس؛ لضمان جودة مياه الشرب التى يجرى تقديمها للطلاب.

وفي مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر أجرى اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، حملة تطهير وتعقيم المدارس والمعاهد الازهرية ، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والنظافة العامة ونظافة الخزانات ودورات المياه بجميع المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بهيئات التدريس.