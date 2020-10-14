أسباب تصدر الغردقة أفضل الوجهات السياحية في تصنيف "تريب أدفايز"

تصدرت مدينة الغردقة أفضل الوجهات السياحية على مستوى الشرق الأوسط، حيث وضعها مؤخرا موقع "تريب أدفايزر" ضمن أكبر منصة للسفر في العالم والتي ضمت 10 مدينة إقليمية وجاءت مدينة الغردقة في المركز الثاني وجاءت شرم الشيخ رابعا فى الترتيب بعد العاصمة الآماراتية أبوظبى والقطريية الدوحة.

وأشار الخبير السياحي عصام علي لـ"الوطن" إلى اختيار مدينة الغردقة في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، قائلا إنه ليس جديدا على مدينة الغردقة أن يتم اختيارها من موقع تريب أدفايزر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالشرق الآوسط فهي كما يطلقون عليها مدينة المشاهير.

وكشف الخبير السياحي عن أن اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية يرجع لعدة أسباب حيث تختلف في موقعها الجغرافي عن باقي المدن المصرية حيث تتميز بموقع جغرافي بين مدن مصر السياحية وبالتالي تحوز على نصيب كبير من الرحلات السياحية الوافدة اليها فهي محطة دائمة للانطلاق إلى رحلات يومية سياحية للأقصر والقاهرة لزيارة معالم مصر السياحية.

ولفت إلى أن أولى الرحلات السياحية القادمة إلى مصر كانت إلى مدينة الغردقة وذلك عقب جائحة كورونا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وأوضح أن أهم العوامل التي ساعدت على اختيار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية تزايد معدلات البحث على جوجل بالإضافة إلي احتضانها أكبر عدد من الجزر البحرية داخل مصر بالإضافة إلى احضانها مطار دولي.

وتملك عدد من المتاحف المتنوعة بالإضافة إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة اليها وتمتد شواطئها لأكثر من 40 كيلو مترا، وتتواجد بها أكثر من قنصلية لخدمة رعايها وتتواجد بها عدد وفير من شركات السياحة.

وتضم غرف فندقية يتعدى 55 ألف غرفة فندقية بالإضافة إلى تنوع مستوى الفنادق السياحية والتي تبدأ من ثلاثة نجوم وتصل إلى خمسة نجوم وتتميز بمنافسة أسعارها بالمقارنة للأسواق السياحية الأخرى.

مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها فنادق الغردقة.

وأكد كامل ابو علی رٸیس جمعیۃ مستثمری البحر الاحمر في تصريح صحفي ثقته الكاملۃ فی اختیار الغردقۃ لكونها مقصد سیاحی معتدل المناخ طوال العام وشهادۃ السیاح باتباع الغردقۃ افضل الاحتیاطات الإحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة َ