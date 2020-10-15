المنشآت الفندقية: نسب الأشغال السياحي بفنادق الغردقة 30% حاليا

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نسب الأشغال بفنادق الغردقة حالياً تبلغ نحو 30% من النسبة المحددة لاستقبال الفنادق للنزلاء والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق.

وأضاف عاقل، لـ"الوطن" أن أوكرانيا وصربيا وبيلا روسيا وسويسرا مستمرون فى إرسال سائحيها إلى مصر حتى الآن، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ جمهورية التشيك إرسال سائحيها لمصر خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الجاري.

تراجع حركة السياحة منذ بداية أكتوبر بسبب موجة كورونا الثانية

وأكد أن العديد من فنادق الغردقة اضطرت إلى غلق بعض مبانيها وإعطاء إجازات لبعض العاملين بها، نظراً لتراجع الحركة السياحية منذ بداية شهر أكتوبر بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإصدار العديد من الدول قرارات بوقف سفر مواطنيها خارج أراضيها، مشيرا إلى أن دول أوربا الغربية أوقفت بشكل شبه كامل إرسال سائحيها لمصر.

تراجع السياحة الداخلية بعد إجازات أعياد أكتوبر

وأوضح عاقل أن حركة السياحة الداخلية إلى الغردقة تراجعت بشدة منذ انتهاء إجازات نصرأكتوبر، مرجعاً ذلك إلى بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات، لافتا إلى أن نسب الحجوزات المستقبلية خلال الشهر المقبل سواء من المصريين أو الأجانب ضعيفة للغاية.

ومن جانبه، قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة ووزارة السياحة والأثار لم تتلق إلى الآن أي طلب من فنادق شرم الشيخ والغردقة بنيتها القيام بإغلاق جزئى للفنادق بعد تراجع نسب الأشغال السياحي، وتوقف العديد من الدول عن إرسال سائحيها لزيارة مصر بداية من الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه حال تم إبلاغ الوزارة بقرار الإغلاق فإن الفنادق لن تستطيع العودة للعمل إلا بعد إجراء عمليات تفتيشات جديدة.

يشار إلى أن عدد الفنادق المصرية التى حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل بلغ أكثر من 700 فندق من مجموع نحو 1250 فندقا، إضافة إلى نحو 1050 مطعما سياحيا.