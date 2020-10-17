كلية حاسبات لأول مرة واحتفال لاستقبال الطلاب الجدد بتربية الغردقة

استقبلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، فرع جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، أول دفعة للدراسة بها، وتضم 15 طالباً وطالبة، وذلك في أول يوم لافتتاحها رسمياً، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 / 2021.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة للعام الدراسي الجديد، بعد موافقة اللجنة الرئاسية في تقريرها على جاهزية الكلية للافتتاح، لإستقبال الدراسة العام الدراسي الحالي، وتم قبول الطلاب الجدد في العام الجديد، من خلال فتح باب التحويلات.

وفي الوقت نفسه، نظمت إدارة كلية التربية بالغردقة، فرع جامعة جنوب الوادي، احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد من الفرقة الأولى، وذلك تحت إشراف الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية، والدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم عقد ندوة تعريفية ومعسكر من الطلاب القدامى لاستقبال الطلاب الجدد، كما تم الاحتفال مع الطلاب بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار وكيل الكلية إلى أنه تم تنظيم ندوة تعريفية للطلاب، ومسابقة ثقافية ترفيهية للتعارف في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية كبرى بمقر كلية التربية، بحضور أعضاء هيئة التدريس للاحتفال مع الطلاب بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكشف الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية، في تصريحات صحفية، عن أن فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة يمتد على مساحة حوالي 500 فدان، شمال مدينة الغردقة، ومن المقرر أن تضم 5 كليات، تشمل الألسن، والهندسة والطاقة، والسياحة والفنادق، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه تم البدء بإنشاء مباني كليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9 آلاف و200 متر مربع، بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني 12 معملاً و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.