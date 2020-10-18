محمد يحيي يوسف: هجوم "هيكل" على الصحافة ذريعة لتشريد الصحفيين

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ردًا على التصريحات الأخيرة الصادرة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام المتعلقة بوضع الصحافة والإعلام:"إنه عندما يصبح الفكر الإعلامي ضئيلا، لدرجة تبحث التقليل من شأن مهنتك، والتي أصبحت وزيرا عنها فهذا إن دل فإنه يدل على أنك لا تعي مسئولية منصبك.. فكيف تكون وزيرًا للإعلام وتهاجم دور الصحافة والإعلام وتسعى بكل قوة، أن تؤكد على عدم تأثيرها؟، فبدلا من أن تجلس مع القائمين على المهنة في الغرف المغلقة لتطويرها أصبحت أحد هادميها".

وأضاف "لم نسمع يومًا، أن وزيرًا للإعلام في أي دولة في العالم، يخرج ليؤكد أنها أصبحت مهنة ليس لها لزمة، وبدلا من أن تساهم في تطويرها كيفما يحدث في الدول المتقدمة في عالم الصحافة الورقية مثل اليابان والصين والهند، وذلك رغم التطور التكنولوجي الهائل فيها".

وتابع:" فعلى سبيل المثال لم نقرأ أو نسمع تصريحًا لوزيرة الصحة خلال أزمة كورونا العالمية، عن أن المستشفيات المصرية متهالكة ولا تستطيع استقبال حالات كورونا، وتدعو الشعب لشراء الكفن لدفن جثث أقاربه، بل حاولت وسعت وبذلت كل الجهد وطرحت الأفكار في الغرف المغلقة لحل الأزمة وخرجنا ربما بأقل الخسائر عن غيرنا من دول العالم، فكيف لوزير الإعلام بأن يخرج بمثل هذا التصريح الذي يهدم المهنة دون أي إحصائيات موثقة؟!".

واستطرد: "هل يعلم أنه بهذا التصريح سيشرد مئات الصحفيين داخل المؤسسات الخاصة، بعد أن يأخذ رجال الأعمال أصحاب تلك الصحف تصريحه كذريعة لغلق تلك الصحف وتشريد الصحفيين بها بسبب كلام غير مسئول، بدلا من أن يضع خطة محكمة لتطوير الصحافة الورقية، في وقت أبدى فيه القراء عدم ثقتهم فيما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وعادوا من جديد للبحث عن الأخبار الموثوقة من مصادرها، وخصص مسئولو فيس بوك ما يقرب من 100 مليون دولار لدعم الصحافة والصحفيين حول العالم خاصة التي تهتم بالصحافة المحلية".

وأردف عضو مجلس الصحفيين: "إنني لم أجد أيضًا تصريحًا من وزير النقل، أو رئيس هيئة السكة الحديدية، بأن القطارات متهالكة ولا تستطيع السفر وأنها خطر على أرواح المصريين، بل اجتمع الوزير مع مسئوليه، ونجح في وضع خطة لتطوير وهيكلة السكة الحديدية في مصر، وفعل ذلك دون أدنى ضجيج أو التشهير بمهنته مثلما فعل وزير الإعلام، وهذا هو الفرق بين أن تكون مسئولًا، وأن تحاول هدم ما تتولى مسئوليته".

واختتم: "أتعجب بصفتي النقابية، من تصريح وزير الإعلام الذي سيتسبب في عزوف الشركات عن الإعلان في الصحف الورقية، وهو خطر كبير على المهنة بأكملها".