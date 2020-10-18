أمين عام "الصحفيين": أسامة هيكل أهان الصحافة والإعلام.. أفكاره هدامه

استنكر محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والذي ذكر فيها بأن 65% من الشعب المصري لا يتابعون الصحف الورقية والبرامج التليفزيونية، موضحًا أن هيكل منتمى هو الآخر للصحافة الورقية، ولكن مجال في الإعلام له طعمه ولونه".

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لم يذكر أحد أن الصحف الورقية الأوسع انتشارا لكي يدلي هيكل مثل هذه التصريحات، ولكن ستظل الصحافة الورقية الأكثر تأثيرًا، متسائلًا: "هل سيتحمل هيكل أن يتحمل إذا ما قررت الصحافة الورقية تبنى حملة ضد هذه الأفكار".

وأوضح أمين عام نقابة الصحفيين، أن أفكار أسامة هيكل هدامه، وإذا قامت الصحف الورقية والبرامج التلفزيونية بعمل حملة ضد هذه الأفكار الهدامه ستكون تأثيرها شديد جدًا عليه، موضحًا في الوقت ذاته أن جمهور السوشيال ميديا هم يتداولون فيديوهات من البرامج التليفزيونية، وهذا ما يتضح دور البرامج التليفزيونية.

وأوضح شبانة، أن التصنيف الذي قام به أسامة هيكل غير موجود سوى عنده فقط، فالصحفي الورقي هو نفس الصحفي الالكتروني هو نفس المذيع التليفزيوني، "إذا كان مش عارف هذا الأمر يبقى ده شيء يخصه هو"، متسائلا عن ماذا قدمه أسامة هيكل خلال فترة عمله كوزير الدولة للإعلام.

وتابع: "هل تحدثت مع المواطن المصري في المشروعات التي تتم في مصر في السنوات الاخيرة؟، هل المواطن اللي ماشي في الشارع عارف المنظومة الصحية بتتطور ازاي؟، أسامة هيكل أهان الصحافة والتليفزيون، وعاوز اقوله الصحفي كرامة، يعني لو صحفي مش في جيبة غير 5 جنية بس كرامته في السما".