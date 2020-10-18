الإبراشي مهاجما أسامة هيكل: ده وزير الكورونا.. منشغل بتلميع نفسه

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن هناك حالة من الغضب والاستهجان من قبل العاملين في قطاع الإعلام تجاه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مضيفًا: "أول من هاجم أسامة هيكل كنا نحن في هذا البرنامج، ولم يكن هجوما لمجرد الهجوم ولكننا قلنا أنه أصبح وزير الكورونا ولم يعد يهتم إلا بتلميع الورنيشى في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحكومة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه عندما يعقد وزير التربية والتعليم أو أي وزير مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام مثلا هذا ليس مهمة وزارة الإعلام فقط، "هذا ليس مهمة وزير الإعلام كون الإعلام تحول إلى صناعة تواجه السوشيال ميديا ومنابر الإخوان".

وأشار إلى أن الإعلام يتطلب تفكير الوزير من أجل معالجة مشاكل وهموم الإعلام، بينما الوزير استهلك نفسه في مؤتمرات التلميع وترك الفتن التي كان يشعلها البعض، وتابع: "على سبيل المثال إشعال الفتنة بين المجتمع والأطباء وبين الأطباء ووزارة الصحة إلى جانب المؤامرات التي تواجه مصر".

وشدد "الإبراشى"، على أن خلافه مع وزير الإعلام ليست شخصية ولكنها متعلقة بالمهنة، لافتاً إلى أن هذه الوزارة هي وزارة حرب والتاريخ يقول ذلك، وكان يجب على الوزير وضع استراتيجية للإعلام المصرى بمختلف أنواعه من أجل مواجهة المخططات التي تحاول النيل من مصر وشعبها بدلاً من تلميع نفسه.