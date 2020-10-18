مدارس السيدة زينب تستقبل الطلاب: الابتدائي ملتزم بالكمامة والإعدادي لأ

مع دقات السابعة والنصف صباحًا، استقبلت مدارس منطقة السيدة زينب الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسيطر مشهد ارتداء الكمامة على طلاب المرحلة الابتدائية لحرص أولياء الأمور على اصطحابهم حتى باب المدرسة مع التشديد على اتباع طرق الوقاية خوفا عليهم من العدوى.

بينما غاب مشهد الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي على أبواب إحدى المدارس الإعدادي للبنين، حيث شهد محيط المدرسة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية تجمعات لعشرات الطلاب دون ارتداء الكمامة قبل بدء الطابور الصباحي.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.