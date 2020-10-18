تكدس أولياء الأمور أمام مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود بالدقي

يشهد الآن محيط مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، تكدسا ملحوظا منذ الصباح الباكر، بعدما تجمع العشرات من أولياء الأمور أمام البوابة الرئيسية للمدرسة، مطالبين بالدخول للاطمئنان علي أبنائهم.

وأغلقت إدارة المدرسة أبوابها، ومنعت دخول أولياء الأمور، ما أدى إلى تكدس العشرات أمامها، ومن ثم وقوع مشادات كلامية بين مدير المدرسة وأولياء الأمور، بعدما طالبهم بالانصراف.

وينطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأت عددا من المدارس أمس السبت، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزاما كبيرا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة بأن هناك خططا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.