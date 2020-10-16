شوقي عن البدائل التعليمية الجديدة: كورونا خدمت أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستوفر بدائلًا للتعلم لم تكن موجودة من قبل خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا: "كورونا خدمت أولياء الأمور".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جرى تقليل الحضور إلى المدارس وتخصيص مجموعات تقوية وقنوات تلفزيونية و7 أو 8 منصات للتعلم عن بعد.

وحول المدارس الدولية، قال شوقي تعليقًا على تساؤل طرحته عليه مقدمة البرنامج الإعلامية رانيا هاشم بشأن خضوع هذه المدارس إلى القوانين المصرية: "الناس مش واضح بالنسبة ليها حدود المسؤوليات القانونية فين بالظبط، لما يحبوا يخلوها مش تبع مصر تبقى مش تبع مصر، ولما يحتاجونا في حاجة بتبقى تبع مصر".

وتابع، أن لفظ "الدولية" يعني مناهج وامتحانات دولية وبالتالي فإن مصر لا سلطة لها على وضع المنهج أو الامتحان، لكن الوزارة منوطة بمتابعة مناسبة المباني والمعلمين وطريقة تحصيل الأموال إذ تخضع للقوانين المصرية.

وحول أزمة امتحان شهادة sat، أكد أن هذا النظام لاقى من الدولة اهتماما كبيرًا جدًا، ولم يكن إجراؤه مسؤولية مباشرة للدولة، لكن جرى إلغاؤه ما دفع الوزارة إلى ترخيص امتحان أمريكي آخر وهو act: "هو امتحان أمريكي وليس مصري وأي مشاكل تحصل فيه مش تبعنا، وبالنسبة للمصريين في الخارج غير المسجلين بمصر لو حصلوا عليه في مصر هذا العام سنعتمده كاستثناء".