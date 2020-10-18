الأمهات يتزاحمن أمام أبواب المدارس رغم كورونا: بنطمن على ولادنا

إجراءات احترازية وتعليمات مشددة بضرورة اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا أعلنتها وزارة التربية والتعليم قبل أسابيع من انطلاق العام الدراسي الجديد، لم يلتفت لها كثير من أولياء الأمور من الأمهات خاصة، حيث تصدر مشهد التجمعات أمام المدارس قبل بدء الطابور الصباحي دون ارتداء الكمامة.

أمام باب مدرسة نجم الدين الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب، تجمعت عشرات الأمهات اللاتي اصطحبنّ أولادهنّ أمام باب المدرسة يتبادلنّ السلام بعد غيام دام أشهر طويلة يتخلل الأحاديث الجانبية لهنّ محاولات لدخول فناء المدرسة للاطمئنان على الطلاب حتى صعود الفصل.

محاولات حارس المدرسة لفض التجمعات نجحت مع بعضهنّ وفشلت من أخريات تسللنّ إلى الفناء لمراقبة أطفالهنّ الصغار، وعلى مسافة بعيدة صاحت إحداهنّ في طفلها الطالب بالصف الأول الابتدائي، "خليك لابس الكمامة متقلعهاش" ليجبرها بعدها الحارس ومشرف الطابور على ضرورة الخروج التزامًا بالتعليمات.

تعليمات مشددة تلقنها الأمهات لأطفالهنّ أمام باب مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب خوفًا عليهم من العدوى بفيروس كورونا، وهي السبب الذي دفعهنّ للتجمع رغم تشديدات العاملين بالمدرسة على التباعد الاجتماعي.

حديث جانبي قصير دار بين إحدى الأمهات وصغيرتها طالبة الصف الثاني الابتدائي، "اتأكدي قبل ما تدخلي إنك مش ناسية الكحول" لتجيب عليها صغيرتها بتأكّيد عدم نسيانها له فتطمئن الأم وتنصرف في طريق عودتها إلى البيت.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.