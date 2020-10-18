إجراءات احترازية بالمدارس لليوم الثاني من بدء الدراسة بشمال سيناء

شهدت مدارس شمال سيناء الأحد، عملية رش وتعقيم واسعة النطاق فى اليوم الثانى للعملية التعليمية بإدارات المحافظة الست.

وشوهدت إدارات المدارس تقوم بفتح الفصول قبل عملية الدوام اليومى بساعة على الأقل، وتم رش وتعقيم جميع الفصول والطرقات وأماكن ممشى التلاميذ وأطفال رياض الأطفال بشكل منظم واحتياطات احترازية ووقائية كبيرة.

وبدأت العملية التعليمية بمدارس شمال سيناء بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، ومتابعة حمزة رضوان وكيل عام مديرية التربية والتعليم، حيث شهدت معظم مدارس المحافظة، التزامًا تعليميًا وصحيًا على جميع المستويات، فى ظل الأجواء الاحترازية والتحذيرات التى تقوم بها إداراتا الصحة والتعليم بالمحافظة، من خلال الكشف على التلاميذ والالتزام بارتداء الكمامة ورش الحكول وأدوات التعقيم.

من جهة أخرى، شوهدت غالبية المدارس فى المحافظة تقوم بمواصلة تزيين الفصول والطرقات والحمامات الخاصة بالتلاميذ والمدرسين.

وشهدت الفصول عملية تعقيم واسعة، كما تمت عملية الكشف الصحي على التلاميذ ومن ثم تحويل التلميذ الذى يشعر بإعياء إلى بيته أو المستشفى إن استدعى ألامر.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام الدراسة في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الست، باستثناء 17 مدرسة في قرى قاطية واقطية والمريح والجناين تم تأجيل الدراسة بها بقرار من المحافظ، تمهيدًا لقيام قوات الحماية المدنية بتطهيرها من أي أجسام غريبة، حفاظًا على الطلبة والطالبات.