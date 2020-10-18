مع بدء الدراسة.. شرطة نسائية لحماية الطالبات من التحرش

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه تم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية لتأمين الفتيات أمام المدارس، وذلك لمكافحة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة.

وأضاف المصدر أن من يقوم بمخالفة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين الطلاب فى المدارس وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور.

وأوضح المصدر الأمني أن جميع القيادات بالعاصمة تفقدت الشوارع للتأكد من جاهزية كافة الخدمات الأمنية المعدة خصيصًا لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة، حيث تم الدفع بسيارات تأمين المدارس التى مرت على المنشآت التعليمية بالإضافة إلى سيارات الإطفاء والإسعاف، للتأكد من جاهزيتها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستستمر على مدار العام الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن بدء العام الدراسي الجديد 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير محيط المدارس، والفصول الدراسية، ومكاتب المعلمين والمدراء، على مدار اليوم الدراسي، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

وقالت وحدة المدارس الدولية الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنها أنهت كافة استعداداتها النهائية لاستقبال جميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور فى المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.