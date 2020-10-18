اشتعال المنافسة بين مرشحي البرلمان بأسيوط قبل ساعات من الصمت الانتخابي

اشتعلت أجواء التنافس بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى، حيث بدا كل طرف يسعى لكسب الأصوات لصالحه على حساب الطرف الآخر.

وتبدأ فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، فترة الصمت الانتخابى وانتهاء الدعاية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالخارج الأربعاء المقبل.

ففى الدائرة الأولى والتي تضم مركز ومدينة أسيوط، نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط لدعم مرشحي الحزب سواء الفردى أو القائمة بالدائرة، بحضور كل من النائب ياسر عمر أمين الحزب، والنائب يحيى كدواني مرشح القائمة، والمرشح مصطفى بدران مرشح الائتلاف، والمرشح محمد كدواني أمين المركز، وعدد من قيادات الحزب.

وأكد النائب المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط، على ضرورة مشاركة الجميع وتقديم الدعم الكامل لمرشحي الحزب والائتلاف والقائمة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أن جميع مرشحي الحزب في خدمة الوطن والمواطنين.

وعرض المرشحون خلال المؤتمر برامجهم الانتخابية على الحاضرين.

وفي نهاية المؤتمر أكد المرشح وراعى المؤتمر مجدى كريم، على أهمية الوقوف بجانب الدوله المصرية بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تحتاج إلى مشروع قومي لخدمة أبنائها مطالبًا بضرورة التعاون بين نواب أسيوط لتحقيق التنمية الشاملة التي تستحقها المحافظة.

ومن جانب آخر، نظم "البدرى ضيف" المرشح عن نفس الدائرة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية الزاويا.

وفى أبو تيج نظم العقيد علاء خيرالله، المرشح عن الدائرة الرابعة فردى مستقل، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا استهله بمسيرة شعبية حاشدة، شارك فيها الآلاف من أبناء الدائرة ومحبى العقيد، وفى ختام المؤتمر حمل الأهالى المرشح على الأكتاف ورددوا الهتافات المؤيدة له.

كما نظم المرشح هيثم البدرى (فردى مستقل) مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة أبنوب، أكد فيه على ضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار الأصلح بالنسبة لهم.

كما أعلن المرشح محمود أبوعقرب (فردى مستقل) عن دائرة "أبوتيج –صدفا- الغنايم"عن تنظيمه مؤتمرًا جماهيريًا اليوم بمدينة أبو تيج وذلك قبل بدء الصمت الانتخابى.