مؤتمرات جماهيرية وجولات لمرشحي البرلمان بأسيوط

كثف المرشحون لانتخابات مجلس النواب فى محافظة أسيوط من جولاتهم الانتخابية لكسب تأييد العائلات قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

ونظم المرشحون جولات وزيارات للعائلات، كما عقدوا مؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وشهدت مدن وقرى المحافظة تحركات مكثفة للمرشحين الذين يبلغ عددهم 162 مرشحًا على 12 مقعدًا فرديًا.

وفى البدارى نظم المرشح هيثم البدرى "فردى مستقل "مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بينما ينظم اليوم السبت مؤتمرًا آخر بأبنوب.

كما طالب المرشح مصطفى مرسى أهالى قريته "موشا" بأن ينظموا حملات توعية للمشاركة فى الانتخابات وحثهم على انتخابه.

وفى أبو تيج أعلن المرشح العقيد علاء خيرالله عن تنظيم مؤتمر جماهيري مساء اليوم السبت، بينما يبنظم المرشح عن نفس الدائرة محمود أبوعقرب مؤتمرًا جماهيريًا غدًا الأحد معلنين عن مسيرات تعقب المؤتمرات.

وفى سياق متصل، نظم مرشح القائمة الوطنية أحمد الشناوى مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحى مستقبل وطن الفردي والقائمة بالدائرة الرابعة بحضور المرشحين يتقدمهم النائب ياسر عمر أمين مستقبل وطن.

وفى البداري قام المرشح محمود معوض نفادي عن حزب مستقبل وطن الدائرة الثالثة ( أبنوب ..الفتح ..ساحل سليم ..البدارى ) بعدة جولات بين أهالى دائرته لنيل دعمهم وتمثيلهم في البرلمان.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن بديروط أدوات مدرسية على الطلاب مطبوع عليها اسم الحزب، كما وزع عدد من المرشحين بوسترات دعائية تحمل صورهم وبرامجهم.